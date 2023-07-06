اتفاق بین الإمارات وإیران لتطویر حقول النفط المشترکة

أكد وزير النفط الايراني جواد اوجي ووزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي عزم البلدين على الاستثمار المشترك وتطوير حقول النفط المشتركة بين البلدين وناقشا معا الاوضاع في اسواق النفط العالمية والمجالات المتوفرة للتعاون الثنائي في قطاع النفط والغاز.

وجاء لقاء الوزيرين يوم أمس الأربعاء على هامش مؤتمر اوبك في فيينا تحت عنوان " نحو انتقال مستدام وشامل للطاقة " ، وتطرق الوزيران في لقائهما ايضا الى موضوع تطوير التعاون النفطي بين البلدين وتجارة النفط الخام والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والمنتجات البتروكيماوية .

هذا وقد عقد الاجتماع الدولي الثامن لمنظمة أوبك بمشاركة وزراء ومسؤولين من دول اوبك ومن خارج المنظمة لبحث قضايا الطاقة العالمية ، وسينهي اعماله اليوم الخميس.

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