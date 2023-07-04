ایران تتفق وروسیا حول تنفیذ مشروع رشت – استارا السککي

وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية والجمهورية الاتحادية الروسية، اليوم الثلاثاء، اتفاقا ينصّ على تعاون البلدين في سياق تنفيذ مشروع الطريق السككي بين رشت (شمال ايران) واستارا.

وجاء هذا الاتفاق على هامش الاجتماع الثلاثي بين ايران والهند وروسيا الذي عقد اليوم باستضافة وزير الطرق والتنمية العمرانية الايرانية بمشاركة ممثلين عن 13 دولة؛ لمناقشة اليات تسهيل حركة العبور بواسطة طريق الشمال – جنوب الستراتيجي.

وفي سياق متصل، صرح نائب وزير الطرق الايراني لشؤون النقل، ان مراحل تصميم مشروع طريق رشت – استارا السككي ستنجز بنهاية العام 2023؛ على ان تليها العملية التنفيذية وفقا للاتفاق الثنائي الموقّع بين طهران وموسكو والتي ستبدا مطلع العام القادم.

كما حدد الاتفاق فترة تتراوح بين 3 الى 4 اعوام لتنفيذ هذا المشروع المشترك، مضافا الى القوانين والظروف السائدة والضمانات التي تعهد بها الجانبان.

يذكر ان الاجتماع الثلاثي باستضافة وزارة الطرق الايرانية بين طهران وموسكو ونيودلهي عقد اليوم الثلاثاء بهدف مناقشة اليات تسهيل مشروع الشمال – جنوب، حيث شارك فيه، فضلا عن ممثلي الدول الثلاث، سفراء الدول المطلة على الخليج الفارسي وبحر عمان ايضا.

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