إیران صدرت 19 ملیار متر مکعب من الغاز الطبیعی عام 2022

قدم "معهد الطاقة" الإحصاءات المتعلقة بتجارة الغاز الطبيعي في العالم في جزء من التقرير السنوي الثاني والسبعين للمراجعة الإحصائية للطاقة العالمية.

وأعلن هذا التقرير أن إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 بلغت 718 مليار متر مكعب. و هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بالعام السابق. حيث تم في عام 2021 تصدير حوالي 704 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في العالم.

وتعد روسيا أكبر مصدر للغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في عام 2022 ، حيث صدرت 125 مليار متر مكعب.

*نمو صادرات الغاز الإيراني 4 أضعاف متوسط ​​النمو العالمي

وبحسب هذا التقرير ، صدرت إيران 18.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام الماضي ، وهو ما يعادل 2.5٪ من تجارة الغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط الأنابيب في ذلك العام.

صادرات الغاز الإيراني نمت في عام 2022 بنسبة 9٪ مقارنة بالعام الذي سبقه ، وهو ما يزيد 4 أضعاف متوسط ​​نمو التجارة العالمية لهذا المنتج. وكانت إيران قد صدرت 17.3 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2021.

ومن إجمالي صادرات إيران البالغة 18.9 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي ، تم تصدير 9.4 مليار متر مكعب إلى العراق ، و 9.1 مليار متر مكعب إلى تركيا ، و 0.4 مليار متر مكعب إلى جمهورية أذربيجان.

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