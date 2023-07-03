مسؤول: العراق سدّد 10 ملیارات دولار من المستحقات الایرانیة

اكد رئيس غرفة التجارة الايرانية العراقية "يحيى ال اسحاق" على، ان البلدين لا يواجهان اية عراقيل في مجال التحويلات المالية، قائلا : ان كافة المبالغ الايرانية المستحقة على العراق وقدرها 10 مليارات دولار، ودّعت في بنك "تي بي اي"، بعد الاتفاق على صرف هذا المبلغ لشراء السلع التي لم يشملها الحظر المفروض على ايران.

وفي تصريحه خلال اجتماع المستشار التجاري وممثلي الخارجية الايرانية لدى العراق، اليوم الاثنين، اعتبر "ال اسحاق"، ان مستوى العلاقات بين طهران وبغداد اليوم، يشكل "فرصة ذهبية" في الوقت الحاضر.

واوضح : ان مجموعة المطالب والطاقات المتوفرة لدى البلدين، تتيح فرصة ستراتيجية، ينبغي توظيفها لضمان مصالح الجانبين.

وقال هذا المسؤول التجاري : ان متابعة المصالح الوطنية تحظى بأولوية لدى ايران، وبما يلزم تسخير الفرص التجارية المتوفرة عبر التعاون مع العراق في هذا الخصوص.

وتطلع ال اسحاق، الى نمو التجارة المشتركة بين ايران والعراق، من حجمها الحالي بقيمة 10 مليارات دولار، الى 20 مليارا؛ في غضون السنوات القليلة القادمة.

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