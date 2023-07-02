ایران والهند تعقدان اجتماع اقتصادي مشترک

اعلن مساعد وزير الخارجية "سيد رسول موسوي"، عقد اجتماع مشترك بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات الاعضاء في اللجنة المشتركة بين ايران الهند، بحضور السفير الهندي الجديد لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وكتب "موسوي" عبر صفحته في احدى المنصات الاجتماعية : ان اللجنة الاقتصادية المشتركة، تضطلع بدور هام للغاية في سياق توسيع العلاقات بين البلدين.

واضاف مساعد وزير الخارجية : في اطار التحضير لعقد الاجتماع العشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والهند، عقد اجتماع جيد بين الوزارات والمؤسسات والمنظمات المنضوية، بحضور السفير الهندي الجديد في طهران "السيد سرشت".

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