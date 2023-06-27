الطائرة الایرانیة "سیمرغ" ستنضم إلى أسطول الشحن الجوي للبلاد

اعلن وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني مهرداد بذرباش عن تحليق نجاح لطائرة الشحن الايرانية "سيمرغ" قبل ايام، وقال انه سيتم استخدام هذه الطائرة في شبكة الشحن الجوي في البلاد.

وقال بذرباش في تصريحه اليوم الثلاثاء حول نتائج زيارته إلى أصفهان (وسط) وتفقده مصنع الطائرات الإيرانية (هسا): في العام الماضي ، وعد المعنيون في هذا المصنع رئيس الجمهورية باستكمال الطائرة "سيمرغ"، والحمد لله ، تم الوفاء بهذا الوعد ، وبعد زيارة هذا المجمع ، قررنا ان ندرج في جدول الاعمال استخدام هذه الطائرة في شبكة الشحن الجوي.

وفي جانب اخر من تصريحه اوضح انه تم تسليم 665 وحدة سكنية في اطار النهضة الوطنية للإسكان إلى الأهالي وتم البدء بتنفيذ 53 ألف وحدة سكنية اخرى.

واشار الى زيارته التفقدية لمشروع القطار فائق السرعة بين طهران - قم - أصفهان ، وقال: ان سياسة الوزارة الحاسمة هي تطوير القطارات فائقة السرعة في خطوط مختلفة ، بما في ذلك طهران - مشهد - طهران ، طهران - أصفهان ، وغير ذلك.

واضاف: هنالك اهتمام كامل بإكمال هذه المشاريع في الحكومة.

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