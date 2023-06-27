مسؤول نفطي: ستبدأ الأعمال التمهیدیة للتعاون النفطي بین إیران والسعودیة

اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية: لا يوجد حقل نفط مشترك غير محدد بين إيران والمملكة العربية السعودية ومن ناحية أخرى وبسبب عودة العلاقات بين البلدين، تم البدء في الأعمال التمهيدية للتعاون الثنائي.

وقال"محسن خجستة مهر"صباح اليوم الثلاثاء 27 حزيران/ يونيو على هامش اجتماع لتحسين الإنتاجية في عمليات الحفر، للصحفيين: لجميع الحقول المشتركة بين إيران والمملكة العربية السعودي ، تم استلام الخطط والموافقات اللازمة لزيادة الإنتاج والحفاظ على الطاقة الإنتاجية.

وأضاف: في حقل فروزان النفطي المشترك بين إيران والمملكة العربية السعودية ، تعمل شركات بتروبارس والمنشآت البحرية على جبهتين وقريبًا سيتم الإعلان عن أنباء إيجابية بشأن زيادة إنتاج هذا الحقل وكذلك تم توقيع عقد إنشاء حقل غاز فرزاد (ب) ويجري حالياً إنشاء هذا الحقل من قبل شركة بتروبارس.

وقال خجستة مهر: هناك استعدادات كاملة لبدء الحفر في حقل أرش النفطي المشترك وقد اعتمدنا موارد كبيرة لتنفيذ خطة تطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية وعندما تم الظروف جاهزة ، سنبدأ الحفر في حقل أرش.

و تابع: تم تقديم خطة تطوير حقل غاز فرزاد إي (أ) إلى مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الإيرانية ، كما سيبدأ في المستقبل القريب بناء هذا الحقل.

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