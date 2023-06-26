نمو الصادرات الإیرانیة إلى أوراسیا بـ 70% في شهرین

أعلن مسؤول في منظمة التطوير التجاري الإيرانية، أن صادرات البلاد إلى منطقة أوراسيا نمت بنسبة 70 بالمئة، في اول شهرين من العام الإيراني (ينتهي في 20 اذار 2024).

وأضاف مدير شؤون آسيا الوسطى وروسيا والقوقاز بمنظمة التنمية التجارية الايرانية "رحمت الله خرمالي"، أنه بعد إبرام اتفاقية التجارة التفضيلية بین إیران و الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سجلت صادرات إيران إلى هذه الدول في المرحلة الأولىـ، نموا بنسبة 28 في المئة خلال العام الماضي (الايراني) مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه؛ فیما ارتفعت صادرات البلاد بنسبة 70 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت الحصة الأكبر من صادرات إيران إلى دول أوراسيا مرتبطة بروسيا وأرمينيا.

كما أعلن هذا المسؤول الاقتصادي، أن الدورة الثانية من المعرض الحصري للدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ستقام باستضافة طهران خلال شهر ديسمبر المقبل؛ وان هذا المعرض سيتضمن مجالات مختلفة من الصناعة والتعدين والزراعة.

علی صعید آخر أعلن "خرمالي"، أن حجم التبادل التجاري بين ایران والدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون، بلغ 6 مليارات دولار في العام الاإیراني 1402، فیما كان حجم التبادل التجاري مع دول مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي خلال الفترة ذاتها، أكثر من 3 مليارات دولار.

endNewsMessage1