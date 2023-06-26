بغداد تؤکد: أودعنا کل مستحقات الغاز الإیراني لدى المصرف العراق للتجارة

أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية "أحمد موسى"، اليوم الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

وقال "موسی" في تصریح لـقناة "روسیا الیوم" الفضائیة : إن وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها.

وأضاف، أن "المستحقات دفعت لدى المصرف العراقي للتجارة في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

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