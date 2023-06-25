مؤشر بورصة طهران یرتفع أکثر من 27 ألف نقطة

أغلق مؤشر عام بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية جلسة تداول يوم الاحد على ارتفاع 27 ألفا و15 نقطة ليصل الى مستوى 2 مليون و189 ألفا و632 نقطة.

وخلافا للوتيرة المنخفضة يوم أمس، شهد المؤشر العام لبورصة طهران اليوم الاحد، زيادة بنسبة 1.25 بالمائة مقارنة باليوم الماضي، حيث ارتفع المؤشر العام 27 ألفا و15 نقطة ليصل الى مستوى 2 مليون و189 ألفا و632 نقطة.

وقد تداولت السوق اكثر من 9.2 مليار سهم وورقة مالية في اطار 754 ألف صفقة بقيمة 65.520 تريليون ريال.

وقد بلغت القيمة السوقية للبورصة اكثر من 80340 تريليون ريال.

وقادت صعود المؤشر العام مكاسب أسهم شركات " كول كهر" وتكرير نفط اصفهان و" تشادرملو" للتعدين، وتكرير نفط بندرعباس، ونوري للبتروكيمياويات، والقابضة للنفط والغاز والبتروكيمياويات لمصفى نفط طهران.

من جهة ثانية وبالسوق الموازي الايراني صعد المؤشر العام للسوق 228 نقطة الى مستوى 28046 نقطة بتداول اكثر من 4.4 مليار سهم وورقة مالية في اطار 471 ألف صفقة بقيمة 38.250 تريليون ريال.

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