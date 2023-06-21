حجم التبادل التجاري بین ایران والصین یتجاوز 6 ملیارات دولار

أظهرت الأرقام الصادرة عن مصلحة الجمارك الصينية ان حجم التجارة بين الصين وايران خلال الشهور الـ 5 الاوائل من العام الميلادي الجاري بلغ 6/5 مليار دولار.

وقد شهد الاستيراد الصيني من ايران تراجعا بنسبة 68 بالمئة قياسا مع الفترة المماثلة من العام السابق ووصل الى مليار و900 مليون دولار ، وذلك بسبب تراجع اسعار النفط العالمية.

لكن الصادرات الصينية الى ايران شهدت ارتفاعا في هذه الفترة المذكورة بنسبة 40 بالمئة ووصلت الى 4 مليارات و600 مليون دولار .

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