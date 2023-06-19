البنک المرکزي الإیراني: النمو الاقتصادي للبلاد بلغ 4٪ في عام 2022

ز: توضح نتائج النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 4.0٪ في عام 2022 إلى جانب النمو الاقتصادي بنسبة 4.4٪ في عام 2021 إلى استمرار النمو المقبول للأنشطة الاقتصادية في البلاد.

، أفاد البنك المركزي الإيراني: “وفقاً للمحاسبات الأولية لدائرة الحسابات الاقتصادية للبنك المركزي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بسعر الأساس (بالأسعار الثابتة لعام 2016) في الربع الرابع لعام 2022 نحو 3596.8 تريليون ريال، والذي يُظهر نموًا بنسبة 5.3٪ مقارنة بالربع الرابع لعام 2021، ونمواً بنسبة 4.7% بدون النفط”.

وتظهر نتائج حالات الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد (بالأسعار الثابتة لعام 2016) أنه في الربع الرابع لعام 2022، شهد “تكوين رأس المال الثابت الإجمالي” نموًا بنسبة 6.0٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. بحيث بلغ نمو هذا الإجمالي في الفترة المشمولة بالتقرير، في القطاعين الفرعيين “الآلات” و “البناء” ما نسبته 10.6 و 3.2% على التوالي.

من الجدير بالذكر أن نمو “تكوين رأس المال الثابت الإجمالي” في عام 2022 كان يعادل نحو 6.7٪، فيما وصل في القطاعين الفرعيين “الآلات” و “البناء” إلى 15.4٪ و 1.2٪ على التوالي، علماً أن نمو المكون المذكور بلغ صفراً في المائة في عام 2021. لهذا، يشير نمو النفقات الاستثمارية في عام 2022 إلى تحسن آفاق الفاعلين الاقتصاديين وتحسين القدرات الإنتاجية في السنوات المقبلة.

وبلغ أداء الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالسعر الأساس في عام 2022 “شاملاً النفط”، و”باستثناء النفط” بالسعر الثابت في عام 2016، 15154.0 و 13881.8 تريليون ريال على التوالي، والتي زادت بنسبة 4.0 و3.5% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

هذا، وتوضح نتائج النمو الاقتصادي في إيران بنسبة 4.0٪ في عام 2022 إلى جانب النمو الاقتصادي بنسبة 4.4٪ في عام 2021 إلى استمرار النمو المقبول للأنشطة الاقتصادية في البلاد.

يشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع فصول عام 2022 كان ذو اتجاه تصاعدي، بحيث وصل معدل النمو الاقتصادي للبلاد من الربع الأول حتى نهاية الربع الرابع من العام المذكور إلى 1.9٪ و 3.9٪ و 4.9٪ و 5.3٪ على التوالي.

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