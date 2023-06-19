روسیا: قد نوقّع اتّفاقیة للتجارة الحرّة مع إیران نهایة العام

أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرشوك أنه من الممكن التوصّل إلى اتّفاقية لإقامة منطقة تجارة حرّة بين إيران وروسيا ودول عدّة تغطّي منطقة أوراسيا الشاسعة الممتدّة من حدود أوروبا الشرقية إلى غرب الصين بحلول نهاية العام، وفق ما نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الإثنين.

واضاف اورتشوك ان الحوار بهذا الشأن هو جار بين الاتحاد الاقتصادي لدول اوراسيا والذي يشمل ارمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وروسيا وكذلك ايران ، وهو في مراحله النهائية.

واضاف نائب رئيس الوزراء الروسي " نحن نسير الى الامام ويحدونا أمل كبير في ان يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقية قبل نهاية السنة".

كما اشار اروتشوك ايضا الى استمرار المفاوضات بين الدول الاعضاء في الاتحاد الاوراسي حول ايجاد سوق مشترك للغاز ، دون تقديم المزيد من التوضيحات.

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