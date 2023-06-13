متحدث الحکومة: حجم التبادل التجاري لایران سجل رقما قیاسیا قدره 112 ملیار دولار

اعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية، علي بهادري جهرمي، بان حجم التبادل التجاري للبلاد حقق رقما قياسيا قدره 112 مليار دولار في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس).

في تصريح له اليوم الثلاثاء شرح بهادري جهرمي اوضاع البلاد في مجالات المعيشة والاقتصاد والسياسة الخارجية وإدارة كورونا وغير ذلك عند بدء مهام حكومة الرئيس آية الله رئيسي ، وشرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في العامين الماضيين لتحسين هذه الظروف.

واضاف المتحدث باسم الحكومة: لقد بلغ حجم التبادل التجاري للبلاد 112 مليار دولار في العام الماضي مسجلا رقما قياسيا على مدى الاعوام الـ 44 الماضية وان معظم هذا الرقم تم توفيره من قبل القطاعات العامة، في حين كان دور الحكومة هو الدعم والتسهيل.

وقال: ان هذا الرقم القياسي تحقق رغم اجراءات الحظر الجائرة المفروضة من قبل اميركا وحلفاؤها، فضلا عن أعمال الشغب في الشوارع في النصف الأخير من العام الماضي، مما تسبب في الاخلال بأمن الاقتصاد وإلحاق الضرر بالاستثمارات الأجنبية.

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