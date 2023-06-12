البنک المرکزي الإیراني: احتیاطاتنا بلغت 100 ملیار دولار

قال رئيس البنك المركزي الإيراني محمدرضا فرزين: كنا نأمل بتصدير 5 مليارات دولار بينما اليوم لدينا أكثر من 40 مليار دولار من الصادرات غيرالنفطية.

وأکد فرزين بأن احتياطات البلاد من العملات الأجنبية الموجودة في باقي الدول باتت تتجاوز 100 مليار دولار، ويجب أن نتخذ إجراءات سياسية ودبلوماسية مناسبة لتحريرها، ولاشك ان جهازنا الدبلوماسي نجح في تحرير بعض موارد النقد الأجنبي المجمدة في الخارج بفعل العقوبات وسنرى النتائج قريبا.

وأضاف: أحد العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار و #التضخم في البلاد هو سعر العملات الذي اتخذ تراجعا ملموسا في الأسبوع الاخير.

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