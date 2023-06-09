رئیسي یدشن خط سکک حدید یکمل ربط مدینة تبریز بمشهد المقدسة

تم اليوم الجمعة، افتتاح خط سكك حديد بطول 44 كيلومترا وباعتماد 3 تريليونات تومان، يكمل رب مدينتي تبريز (شمال غرب) ومشهد المقدسة (شمال شرق)، وذلك بحضور رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ووزير الطرق والتنمية الحضرية.

فقد تم بحضور ابراهيم رئيسي ووزير الطرق مهرداد بذرباش، اليوم الجمعة، تدشين قطعة من خط سكك حديد بطول 44 كيلومترا (بستان آباد – تبريز)، بهدف تقليل 114 كيلومترا من طول المسار الرابط بين مركز شمال غرب البلاد وبين الشبكة العامة للسكك الحديد، وذلك باعتماد قدره 3 تريليونات تومان. في حين ان قيمته الحالية تتجاوز 6 تريليونات تومان.

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