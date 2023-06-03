2.7 ملیار دولار .. إستثمارات روسیة بقطاع النفط الایراني

وأضاف " هادي تيرهوش تابان" في تصريح الجمعة، أن روسيا وايران وعبر تدشين نظام تسوية للمدفوعات باستخدام العملات الوطنية، بدأتا باتخاذ خطوات هامة باتجاه شطب الدولار من التجارة البينية.

وأوضح أن البنكين المركزيين الايراني والروسي في تاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2023، وقعا اتفاقا لربط أنظمة التحويلات بين المصارف وأن عملتي الروبل والريال أستحوذتا على نسبة 60 بالمئة من تسوية المدفوعات عبر نظامي الدفع " مير" و"شتاب".

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