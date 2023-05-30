محافظ البنک المرکزي الایراني یتوجه إلى واشنطن

ويرافق فرزين في هذه الزیارة معاون الشؤون الدولية للبنك المركزي "محسن كريمي".

یذکر أن، الجمهورية الإسلامية الإيرانية عضو في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

ونشر صندوق النقد الدولي مؤخرًا تقريرًا في قاعدة بياناته الإحصائية قدم الاقتصاد الإيراني باعتباره ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال 2022 لزيادة الناتج المحلي الإجمالي الايراني هذا العام 141 مليار دولار.

كما قال النائب الأول لرئيس الإيراني "محمد مخبر" في الاجتماع الـ 51 لاتحاد التجارة الآسيوي، في إشارة إلى الإحصائيات التي نشرها صندوق النقد الدولي: في عام 2022 ، كان الناتج المحلي الإجمالي الإيراني بقيمة الف و 600 مليار دولار من حيث مؤشر تعادل القوة الشرائية.

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