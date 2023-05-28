طهران ومسقط توقعان 4 وثائق للتعاون الثنائی

وقع البلدان ايران وسلطنة عمان اليوم الاحد، 4 وثائق للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك على امتداد الزيارة التي بداها سلطان عمان "هيثم بن طارق ال سعيد"، صباح اليوم الاحد، الى الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مرافقا بوفد رفيع المستوى.

وقد نصت الوثائق الاربع الموقعة اليوم، على التعاون الايراني – العماني في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمناطق الحرة والطاقة.

وقام بالتوقيع عن ايران على هذه الوثائق، كل من وزيري النفط والاقتصاد، الى جانب الامين العالم للمجلس الاعلى للمناطق الحرة التجارية والصناعية والاقتصادية الخاصة في البلاد، وعن الجانب العماني وزراء الطاقة والاقتصاد والتجارة.

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