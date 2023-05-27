نمو صادرات ایران لروسیا وآسیا الوسطى والقوقاز بنسبة 50 بالمئة

أعلن مدير شؤون آسيا الوسطى وروسيا والقوقاز بمنظمة التنمية التجارية الايرانية، نمو الصادرات 50 بالمئة لبلدان المناطق المذكورة في الشهر الاول من السنة المالية الجارية 20 ابريل/نيسان 2023 على أساس سنوي.

وأضاف " رحمت الله خرمالي" في تصريح اليوم السبت، أن صادرات السلع الايرانية لروسيا وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى، سجلت أكثر من 3.2 مليار دلار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، بنمو 18 بالمئة عن الفترة المناظرة 2022.

وبيّن خرمالي أن روسيا استحوذت على الحجم الاعلى من اجمالي الصادرات قياسا بدول آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، بواقع 745 مليون دولار في السنة المالية المذكورة، تلتها آذربيجان بـ 640 مليونا وأرمينيا 465 مليونا وتركمانستان 460 مليونا وأوزبكستان 465 مليون دولار.

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