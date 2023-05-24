إیران تترأس اتحاد التبادل الآسیوي

بدأ الاجتماع الـ 51 لاتحاد التبادل الآسيوي، صباح اليوم الأربعاء، بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني ورؤساء البنوك المركزية الأعضاء.

وسلم رئيس البنك المركزي الباكستاني الرئاسة الدورية للاتحاد إلى محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين، وقال: يمكن أن يكون لدى الاتحاد أفكار جديدة لاستخدام العملات البديلة. سيكون لديها مزايا أكثر للبلدان المصدرة والمستوردة.

بدوره قال رئيس البنك المركزي الإيراني: نتمنى المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد.

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