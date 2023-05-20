إیران تصدر لـ أفریقیا سلعا بـ 31.4 ملیون دولار

أكد نائب رئيس نادي التجار الايراني -الافريقي "روح اله لطيفي": أن ايران صدرت في شهر نيسان/ابريل 2023 واقع 87 طنا و71 الفا من البضائع بقيمة 31 مليونا و 481 الف 234 دولارا الى 23 دولة افريقية وان اكثر من نصف هذه التصديرات تتعلق بمنتجات الحديد والصلب.

وصرّح لطيفي اليوم السبت، بأن في سلة صادرات البضائع الإيرانية إلى إفريقيا في نيسان/ابريل، جاءت صادرات الحديد بالمرتبة الاولى بحصة 602 طن و29 ألف و بقيمة 16 مليون و 201 ألف و 162 دولارا باستحواذ 51.5٪ من إجمالي الصادرات إلى إفريقيا.

واضاف أن غانا هي الوجهة الأولى لصادرات إيران إلى القارة بشراء 15 مليونا و 277 ألفا و 159 دولارا (نمو 133٪)، وجاءت جنوب افريقيا بالمركز الثاني بقيمة 9 ملايين و 221 ألفا و 537 دولارا (96٪ نمو)، بينما احتلت تنزانيا المركز الثالث بقيمة مليون و794 ألفاً و 845 دولاراً (انخفاض بنسبة 41٪).

وعن الواردات الايرانية من إفريقيا ، صرّح لطيفي بأنه في نيسان/ أبريل من العام الجاري ، دخلت 329 طنًا من البضائع بقيمة خمسة ملايين و 879 ألفاً 482 دولاراً إلى ايران من 9 دول أفريقية.

وذكر لطيفي بأن جنوب إفريقيا احتلت المركز الاول بالصادرات الافريقية الى ايران بـ ملیونین و 540 ألفا و 435 دولارا (نمو 107٪) ،وجاءت الكونغو بالمركز الثاني بمليون و 346 ألف و 42 دولارا ، ومن ثم غانا بـ 879 ألفا و 941 دولارا .

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