الشرکات الإیرانیة تنتج اکثر من 80 بالمائة من معدات صناعة النفط

قال وزير النفط الإيراني "جواد اوجي"، إنه يتم توفير أكثر من 80 بالمائة من المعدات التي تحتاجها صناعة النفط من قبل الشركات الإيرانية وتدخل هذه الشركات تدريجيا سوق تصدير منتجاتها.

وقال اوجي اليوم السبت، على هامش تفقده المعرض الدولي السابع والعشرون للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات، إنه لأول مرة في تاريخ صناعة النفط الإيرانية تجاوز عدد مصنعي المعدات عدد الشركات التي كانت تؤمن المعدات اللازمة وهو خبر سار لصناعة النفط الايرانية.

وفي إشارة إلى الحضور القوي للشركات الصناعية الإيرانية في المعرض الدولي للنفط والغاز، قال: اذا قمتم بزيارة معرض النفط قبل 15 عاما، كنتم تجدون ان غالبية الشركات الإيرانية المشاركة في المعرض كانت وسطاء لتوفير المعدات اللازمة لصناعة النفط وقطع الغيار بينما اليوم معظم هذه الشركات هي الشركات المنتجة.

وبدأ المعرض الدولي السابع والعشرون للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات اعماله يوم الأربعاء الماضي واستمر المعرض حتى اليوم السبت.

ويشارك في المعرض 200 شركة أجنبية من 13 دولة.

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