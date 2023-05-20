ایران واندونیسیا ستوقعان اتفاقیة تجاریة خلال زیارة رئیسي الى جاکرتا

أعلنت وزارة التجارة الإندونيسية بانها ستوقع اتفاقية تجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال زيارة الرئيس الإيراني المرتقبة الى جاكرتا.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية أن جاكرتا وطهران أكملتا المراحل النهائية من المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الثنائية.

وصدر هذا البيان بعد أن أعلن الجانبان أنهما انهيا الجولة السابعة من المحادثات.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إنه يمكن لحكومتي الجانبين الآن التوقيع على الوثائق المتعلقة بالاتفاقية، والتي تسمى "اتفاقية التجارة التفضيلية بين إيران وإندونيسيا".

وبحسب إعلان وزارة التجارة الإندونيسية ، سيتم توقيع الاتفاقية المذكورة من قبل الطرفين خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني سيد إبراهيم رئيسي إلى جاكرتا ، والتي ستجري في الفترة من 22 إلى 24 ايار/مايو.

وذكرت وزارة التجارة الإندونيسية في بيانها أن حجم التجارة بين إيران وإندونيسيا بلغ 54.1 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغت العلاقات التجارية بين البلدين 257.2 مليون دولار العام الماضي بزيادة 23٪ عن العام السابق له.

وقالت وزارة التجارة الإندونيسية إن طهران وجاكرتا اتفقتا على أن يتم تبادل السلع والخدمات بين الجانبين دون تحويل أموال وفي شكل مقايضة بضائع.

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