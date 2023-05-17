ثاني اکبر مصرف روسي یفتتح مکتب تمثیل له في ایران

اعلن رئيس مؤسسة التنمية التجارية في ايران علي رضا بيمان باك ، ان ثاني اكبر مصرف في روسيا افتتح مكتب تمثيل له في ايران، وهو اول مصرف روسي يكون له تواجد مباشر في ايران.

وكتب بيمان باك على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ان مصرف VTB الروسي قد افتتح مکتب تمثيل له في ايران ما يسهل نقل العملات الصعبة بين البلدين ويوفر الشفافية في الحقل التجاري.

هذا وقد بدات ايران وروسيا منذ شهور في تعزيز وتطوير العلاقات المصرفية بينهما خاصة بعد قرار رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ، حيث تسعى روسيا الى جعل ايران من اكبر شركائها التجاريين.

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