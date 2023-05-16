اجتماع هو الأول من نوعه بين شركات روسية وإيرانية

وصف الممثل التجاري الروسي في إيران الاجتماع الثنائي للشركات الإيرانية والروسية بالخطوة الكبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في قطاعي النفط والغاز، مؤكدا أن قادة البلدين على استعداد تام لتطوير التعاون في هذا المجال.

وقال رستم جيکانشين اليوم الثلاثاء في الاجتماع الأول للشركات الإيرانية والروسية إن: حجم التبادلات الاقتصادية بين إيران وروسيا يتزايد عاما بعد عام.

وأكد: اليوم يلتقي ألکسندر نوفاک، النائب الاقتصادي لرئيس وزراء روسيا، وجواد أوجي، وزير النفط للجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيناقشان في طهران تطوير العلاقات الثنائية، وإن الاجتماع الذي نعقده نحن يعد خطوة كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما في ذلك في قطاعي النفط والغاز.

وصرح الممثل التجاري للاتحاد الروسي في إيران أن: أكثر من 50 شركة روسية صغيرة ومتوسطة الحجم حاضرة في اجتماع اليوم، وقد خططنا لعقد اجتماعات B2B للقضايا المتعلقة بصناعات النفط والغاز والبتروکیماويات ومعدات صناعة النفط وتصدير التكنولوجيا والخدمات الفنية والهندسية والتعاون التقني والهندسي.

وقال زيكانشين إن المركز الروسي للتنمية والتصدير" سيقيم جناح "صنع في روسيا" في معرض إيران الدولي السابع والعشرين للنفط.

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