ایران تکتشف 16 رقعة نفط جدیدة

وأوضح " محسن خجسته مهر" لدى زيارته ادارة الاكتشافات التابعة لشركة النفط أمس الاحد، بانه تم اضافة 16 رقعة نفط جديدة لقائمة الاكتشافات، حيث إن ومنذ بدء الحكومة الحالية مهامها اغسطس/آب 2021 تم اضافة نحو 2.5 مليار برميل نفط مكافئ لاحتياطي الهيدروكربونات بالبلاد.

وأشار أن قبل ذلك، تم الاعلان عن 10 رقعات نفط مكتشفة وباضافة 16 رقعة جديدة يصير العدد 26 رقعة بنحو 2 مليار دولار قيمة استثمارية.

وحول تمويل المشاريع التطويرية لهذه الرقع النفطية أكد المدير التنفيذي للشركة بأنه تم رصد 1.5 مليار دولار لقطاع الاكتشافات في الخطة التنموية السابعة كما أن القطاع الخاص بالبلاد قادر على تغطية هذه الاستثمارات.

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