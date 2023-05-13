ایران تربط الخلیج الفارسي ببحر قزوین سککیا

أعلن المدير التنفيذي للشركة الايرانية لانشاء وتطوير البنى التحتية للشحن والنقل بالبلاد، اكتمال عمليات الربط السككي بين الخليج الفارسي وبحر قزوين حتى 20 يوليو/تموز القادم.

وأوضح " خيرالله خادمي" اليوم السبت، أن عمليات انشاء البنى التحتية لهذا المشروع ستتم وتدشن في الشهرين المقبلين، إذ سيتم افتتاح خط سكك الحديد " رشت – بحر قزوين (شمال).

وأشار أن الهدف الاساسي من الممر السككي الذي يربط شمال وجنوب ايران، الوصل بين الخليج الفارسي وبحر قزوين والذي سيتحقق بتدشين خط " رشت – آستارا" ( مطلة على بحر قزوين).

وأضاف أن العمليات الانشائية لهذا الخط تتقدم بشكل ملحوظ، حيث يبلغ طوله 37 كلم ويمر بمناطق مزارع الأرز والمستنقعات، الامر الذي يصعب من هذه العمليات.

وأستطرد أن تدشين خط رشت – بحر قزوين سيمكن التواصل بين ايران وروسيا عبر سكك الحديد والارتباط بالجنوب وتحديدا ببندرعباس المطلة على الخليج الفارسي.

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