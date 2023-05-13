صادرات إیران من الزعفران سجلت 12.316 طن في الشهر الاول من السنة المالیة

أظهرت بيانات مصلحة الجمارك الايرانية تسجيل صادرات الزعفران بالشهر الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 20 ابريل/نيسان 2023، نموا بنسبة 41 بالمئة.

وأوضحت البيانات المنشورة اليوم السبت، أن صادرات الزعفران سجلت 12.316 طن في الشهر الاول بقيمة 14.364 مليون دولار بنمو كمي 117 بالمئة وسعري 41 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2022.

وأشارت الى الاسواق المستوردة للزعفران الايراني، شملت اسبانيا واستراليا وجنوب افريقيا وافغانستان والمانيا والامارات وبريطانيا وايطاليا والبحرين والبوسنة وتايلند والصين وتايوان ورومانيا واليابان وسنغافورة وسويسرا والعراق والسويد وعمان وفرنسا وكازاخستان وقطر وكندا والكويت وموريشيوس ونيوزلندا وهولندا والهند.

وتصدرت الصين الاسواق في استيراد 3.764 طن بقيمة 4.653 مليون دولار تلتها الامارات بـ 3.914 طن بقيمة 4.544 مليون دولار واسبانيا 2.341 طن بـ 2.562 مليون دولار.

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