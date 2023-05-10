ناقش اجتماع المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي، الذي عقد اليوم الاربعاء، مسودة التعديلات على هيكلة الموازنة الجديدة للبلاد، وفق اطر الرقابة الوطنية السادة في هذا الخصوص.

هذا الاجتماع، التأم اليوم برئاسة رئيس الجمهورية، رئيس للسلطة التنفيذية ابراهيم رئيسي، وحضور كل من رئيسي السلطة التشريعية "محمد باقر قاليباف" ورئيس السلطة القضائية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي"، وسائر اعضاء اللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي.

علما، ان تنظيم الاجتماعات الدورية لهذه اللجنة، يتم بناء على ايعاز سماحة قائد الثورة الاسلامية، بهدف معالجة التحديات الهيكلية السائدة على موازنة البلاد.

endNewsMessage1