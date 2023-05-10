وزیر النفط الایراني یتوجه الى بغداد

أعلن الموقع الاعلامي لوزارة النفط الايرانية " شانا"، أن وزير النفط جواد أوجي يتوجه الى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد اليوم الاربعاء.

الموقع أشار الى أن وزير النفط الايراني سيلتقي خلال زيارته رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزيري النفط حيان عبدالغني والكهرباء زياد علي فاضل، لبحث زيادة مستوى التعاون في قطاع الطاقة.

يأتي ذلك غداة انعقاد اجتماع اللجنة العليا الايرانية العراقية المشتركة في قطاع النفط، حيث ترأس الجانب الايراني مساعد وزير النفط للشؤون الدولية والتجارية "أحمد أسدزادة".

وناقش الاجتماع التعاون الثنائي في مجال الحقول المشتركة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية والتعاون بمجال التدريب.

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