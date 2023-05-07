رئیسي: نعمل علی تحسین العلاقات الإقتصادیة مع الدول الأخری

قال رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، إن إیران معروفة في الغالب في صناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقدیم قدرات أخرى للبلاد مضیفا أن الحكومة ستعمل على تحسین مستوی علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

وقال رئيسي، خلال مشارکته مراسم إفتتاح المعرض الدولي الخامس لإستعراض القدرات التصديرية الإيرانية الیوم الأحد : إن أكثر من ألف رجل أعمال وناشط اقتصادي ومسؤول اقتصادي من دول المنطقة وخارجها سيتفقدون هذا المعرض وسيساهم هذا الحدث المهم في تعزیز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران والدول الأخرى وسيتحسن مستوى هذه العلاقات.

وأضاف أن إیران معروفة في الغالب بصناعة النفط والغاز، وقد تم تجاهل تقدیم قدرات أخرى للبلاد، مضیفا أن الحكومة ستعمل على تحسین مستوی علاقاتها التجارية والاقتصادية من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

واعتبر أن الخطوة الأولى لتطوير العلاقات التجارية هي المعرفة بالقدرات والإمکانیات، داعیا إلی تقدیم قدرات الدول الأخری إلی رجال الأعمال.

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