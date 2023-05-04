وفد تجاري سعودي یزور طهران قریباً

قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أمس الأربعاء، إن وفداً تجارياً سعودياً سيزور إيران قريباً لحضور معرض تجاري، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية.

ويُقام معرض «إيران إكسبو 2023» في الفترة من 7 إلى 10 مايو (أيار) الحالي، وهو معرض يركز على قدرات التصدير الإيرانية، وترعاه «منظمة ترويج التجارة الإيرانية» ووزارة التجارة والصناعة والمناجم.

وقال صفري: «في الأيام القليلة المقبلة، سيصل وفد تجاري من السعودية إلى إيران برفقة نائب وزير لحضور معرض (إيران إكسبو)».

وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل إلى اتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين بحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن السفارة الإيرانية في الرياض ومقر قنصليتها في جدة، ومكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اتخذت الخطوات الأولى لبدء نشاطها.

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