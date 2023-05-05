إیران تعلن استعدادها لتنفیذ مشاریع مائیة مشترکة مع العراق

اكد وزير الطاقة الايراني علي اكبر محرابيان، ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع العراق، معلنا استعداد إيران لتنفيذ مشاريع مائية مشتركة مع العراق.

وقال علي أكبر محرابيان وزير الطاقة ورئيس مجلس محافظي المركز الإقليمي لإدارة المياه الحضرية التابع لليونسكو، في بغداد مساء الجمعة في لقاء مع "عون ذياب عبد الله" وزير الموارد المائية العراقي: من أولويات الحكومة الثالثة عشرة (الحكومة الايرانية الحالية) وآية الله رئيسي شخصيا الارتقاء بمستوى التعاون مع دول الجوار وخاصة العراق.

وأضاف: "العلاقات الثنائية بين إيران والعراق الآن في حالة مقبولة ، لكن علينا السعي لنجعل مستوى العلاقات في المستقبل أفضل مما هو قائم الآن".

وفي إشارة إلى قمة بغداد الدولية للمياه ، قال وزير الطاقة: إن جميع دول وشعوب المنطقة تتفهم جيدا حالة نقص المياه. إذا قارنا ظروف المياه اليوم مقارنة بالماضي ، فسنلاحظ بعض الاختناقات في مجال الموارد المائية ، بعضها بسبب الظروف المناخية وبعضها حدث بسبب الإدارة غير المناسبة للموارد المائية.

وأشار رئيس مجلس محافظي مركز اليونسكو الإقليمي لإدارة المياه الحضرية: يجب أن نتحرك نحو الحد من اختناقات المياه في كلا البلدين في إطار حسن الجوار والإدارة المثلى للموارد المائية.

وفي الوقت الذي أكد فيه استعداد إيران الكامل لمواصلة المفاوضات والتعاون مع العراق في مجال الموارد المائية ، أضاف محرابيان: "لقد كانت لدينا تجارب جيدة للغاية مع دول الجوار سواء في مجال دراسة وتنفيذ مشاريع المياه ، ونحن مستعدون للقيام مع العراق ايضا بتحديد مشاريع مشتركة في مجال الدراسة والتنفيذ.

كما أكد أننا نعتقد أن المباحثات الثنائية الفنية والقانونية يمكن أن تحل العديد من الاختناقات المائية بين البلدين ، وقال: المفاوضات الجيدة بين إيران والعراق في مجال الموارد المائية تبشر بمستقبل جيد لكلا البلدين في هذا المجال.

وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان اليوم الجمعة أن الوزير عون ذياب عبد الله استقبل نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان وزير الطاقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له، وبحضور وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل.

وأضاف البيان، أن” ذياب رحب بالضيوف متمنيا لهم طيب الإقامة في بغداد، فيما قدم شرحا موجزا عن المحاور التي سيتم عرضها ضمن أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه والتي ستنطلق أعماله غدا السبت والتي تؤكد على إيجاد الحلول والبدائل التي من شأنها تقليل آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وتفعيل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال إدارة مصادر المياه وتبادل الخبرات والبيانات والقدرات الفنية والهندسية”.

وتابع، أن” محرابيان قدم شكره وامتنانه للحكومة العراقية لحسن الاستقبال والضيافة متمنيا النجاح لمؤتمر بغداد الدولي للمياه”، مؤكدا، أن” مثل هذه المؤتمرات لها تداعيات إيجابية تصب في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين وحسن الجوار وفتح آفاق التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية بما يصب في مصلحة الطرفين والاستفادة المثلى لما سيتم طرحه من رؤى وأفكار ومقترحات تحقق الأهداف المنشودة التي يطمح إليها المشاركون في المؤتمر وبالمستويات كافة”.

وأكد ذياب بحسب البيان على” ضرورة استمرار التعاون وتبادل الزيارات على المستويين الوزاري والفني وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من خبرة الشركات الإيرانية في مجال إدارة الموارد المائية”.

وختم البيان، أن” اللقاء حضره المستشار الفني للوزارة علاء الدين طاهر نجم وسعادة سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد”.

وكان وزير الطاقة الايراني قد التقى اليوم ايضا وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل.

وقال محرابيان إن إيران والعراق لديهما مواضيع مشتركة تتعلق بالمياه والكهرباء، وكلا الجانبين لديهما الكثير من التبادلات في هذا المجال.

واشار وزير الطاقة الى أن الخبراء في صناعة الكهرباء الإيرانية والشركات الإيرانية قاموا ببناء محطات توليد الكهرباء في العراق، مضيفا انه سيبحث مع المسؤولين العراقيين تبادل الخبرات فيما يتعلق بعملية صيانة وإصلاح محطات الطاقة، وتطوير الشبكة.

وأعلن استعداد ايران لتبادل خبراتها في مختلف مجالات المياه والطاقة ومشاركتها مع دول الجوار وخاصة العراق في إطار تعاون شامل.

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