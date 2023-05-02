وزیر النفط: انتاج الخام الایراني تجاوز 3 ملایین برمیل

اعلن وزير النفط "جواد اوجي"، ان حجم انتاج الخام الايراني بلغ اكثر من 3 ملايين برميل في غضون 20 شهرا، حيث تولت الحكومة الثالثة عشرة (برئاسة الرئيس رئيسي) زمام الحكم في البلاد؛ مضيفا ان حجم انتاج الغاز الخام تجاوز المليار متر مكعب في الفترة ذاتها.

اوجي، قال ذلك اليوم الثلاثاء، حيث رعى الاجتماع الدولي الرابع عشر حول صناعة البتروكيمياء الايرانية؛ مهنئا لمناسبة حلول يوم "العامل الوطني"، جميع العمال في قطاع النفط والصناعات ذات الصلة.

وبحسب وزير النفط ايضا، فإن احتياطي الغاز الخام في ايران، يتجاوز الـ 33 ترليون متر مكعب، والنفط الايراني يزيد عن 154 مليار برميل جاهز للتنقيب في الوقت الحاضر؛ مؤكدا على ضرورة رصد الاستثمارات بما يليق وهذا الحد من الطاقات البترولية في البلاد.

واوضح اوجي، ان الحكومة وضعت نصب برامجها العمل على دعم هذا القطاع، وادرجت ضمن اولوياتها زيادة انتاج الغاز والنفط وانشاء مجمعات البتروكيمياء من اجل تعزيز امن الطاقة في البلاد، وتقليص مبيعات الخام، فضلا عن اجهاض نتائج الحظر المفروض.

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