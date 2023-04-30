رئیس الجمهوریة یعیّن "مهدي نیازي" مشرفا على وزارة الصناعة

اصدر رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي قرارا عيّن بموجبه مهدي نيازي مشرفا على وزارة الصناعة والتعدين والتجارة ، عقب حجب البرلمان الثقة عن وزير الصناعة رضا فاطمي امين.

وثمّن رئيسي ، اليوم الأحد ، جهود وخدمات رضا فاطمي أمين وزير الصناعة وعيّن مهدي نيازي مشرفا على هذه الوزارة.

وحجب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الثقة عن وزير الصناعة "رضا فاطمي امين" باغلبية 162 صوتا مقابل 102 صوت معارض عقب جلسة استجواب جرى خلالها الاستماع الى اصوات المؤيدين والمعارضين لاداء هذا الوزير.

وشغل نيازي منصب وكيل وزير الصناعة والتعدين والتجارة ، كما عمل كنائب لوزير الصناعة لشؤون التنسيق وشؤون الأعمال.

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