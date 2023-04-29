لـ 10 ملیارات دولار .. ایران تستهدف رفع التبادل التجاري مع الأوراسي

أكد رئيس مصلحة الجمارك الايرانية بالوكالة، استهداف رفع التبادل التجاري مع الاتحاد الاقتصادي الاوراسي الى 10 مليارات دولار.

وأوضح " محمد رضواني فر" في إجتماع مع وزير الشؤون الجمركية بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي عُقد في طهران اليوم السبت، أن حجم التبادل التجاري مع دول الاتحاد ( روسيا – بيلاروسيا – كازاخستان –قرغيزيا – أرمينيا) يبلغ 3.3 مليار دولار سنويا، حيث تشكل الصادرات الايرانية 1.5 مليار دولار والواردات من الاتحاد 1.7 مليار دولار.

وأشار أن بعد ابرام الاتفاقية الجمركية بين الجانبين، شهد التبادل التجاري نموا بنسبة 32 بالمئة في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، فيما تستهدف الجمارك الايرانية رفع الحجم الى 10 مليارات دولار وهذا قابل للتحقيق.

وأضاف أن امكانيات التبادل التجاري بقيمة 10 مليارات دولار في السنة متوفرة ولدينا اتفاقيات مع الدول الخمس الاعضاء بالاتحاد منذ فترة طويلة.

"رضواني فر" بيّن أنه فيما يخص قطاع ترانزيت البضائع، قد سجل 1.8 مليون طن بالسنة المذكورة، إذ تم ترانزيت مليون طن من أوراسيا عبر أراضي ايران و700 الف طن بالعكس.

من جهته أكد " ايلدار علي شروف" وزير الشؤون الجمركية بالاتحاد الاقتصادي الاوراسي، أن الاتفاقية المؤقته المبرمة بين ايران والاتحاد تمتد لـ 3 سنوات ومن المؤمل أن تتحول الى اتفاقية طويلة الامد تشمل إمتيازات عديدة بين الجانبين.

كما أعرب عن أمله بان يتضاعف التبادل التجاري بين الجانبين في أسرع وقت.

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