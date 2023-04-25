وزیر الصناعة یعلن انطلاق التجارة بین إیران والسعودیة

وقال فاطمي أمين، في تصريح انه بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة أن زملاؤنا في الوزارة بدءوا بعملية تصدير البضائع.

يذكر ان وزيري الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان، وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي اجرياها في 6 ابريل الجاري في العاصمة الصينية بكين لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس (آذار) الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

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