shortLink
newsCode: 1351308 A
خانه | اقتصاد

نمو صادرات ایران الى ترکیا بنسبة 23% في عام

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا " فرزاد بيلتن" عن نمو الصادرات الايرانية الى تركيا بنسبة 23% وتجاوزها عتبة سبعة مليارات دولار لعام 2022.

نمو صادرات ایران الى ترکیا بنسبة 23% في عام

كما وصرّح " فرزاد بيلتن" اليوم الاثنين ان صادرات ايران الى تركيا لعام ٢٠٢٢ قد ازدادت بنسبة ٢٣% وتجاوزت عتبة سبعة مليارات دولار بحيث بلغت سبعة مليارات و450 مليون دولار لعام ٢٠٢٢ بعدما كانت ستة مليارات و 79 مليون دولار لعام 2021.

وتابع المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا في هذا السياق مشيرا الى ان اهم بنود الصادرات الايرانية الى تركيا للعام ٢٠٢٢ قد شملت الغاز الطبيعي والالمنيوم  واليوريا والبولي ايثيلين واجزاء الكاثود النحاسي والاسلاك النحاسية وسبائك وقضبان من الحديد والصلب.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
في الى تركيا بنسبة نمو

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive