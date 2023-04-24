نمو صادرات ایران الى ترکیا بنسبة 23% في عام

أعلن المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا " فرزاد بيلتن" عن نمو الصادرات الايرانية الى تركيا بنسبة 23% وتجاوزها عتبة سبعة مليارات دولار لعام 2022.

كما وصرّح " فرزاد بيلتن" اليوم الاثنين ان صادرات ايران الى تركيا لعام ٢٠٢٢ قد ازدادت بنسبة ٢٣% وتجاوزت عتبة سبعة مليارات دولار بحيث بلغت سبعة مليارات و450 مليون دولار لعام ٢٠٢٢ بعدما كانت ستة مليارات و 79 مليون دولار لعام 2021.

وتابع المدير العام لمنظمة تنمية التجارة الايرانية في غرب اسيا في هذا السياق مشيرا الى ان اهم بنود الصادرات الايرانية الى تركيا للعام ٢٠٢٢ قد شملت الغاز الطبيعي والالمنيوم واليوريا والبولي ايثيلين واجزاء الكاثود النحاسي والاسلاك النحاسية وسبائك وقضبان من الحديد والصلب.

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