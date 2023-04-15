صادرات الغاز الإیراني تنمو 10 بالمئة في 2022

أكد المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للغاز أن حجم صادرات الغاز الطبيعي نما 10 بالمئة في سنة 2022.

وأوضح " مجيد جکني" أن صادرات الغاز الطبيعي نمت كميّا 10 بالمئة وسعريا 79 بالمئة قياسا بسنة 2021.

وأشار أن حجم مقايضة الغاز في سنة 2022، قد سجل زيادة بنسبة 358 بالمئة وإيراداتها نمت بنسبة 530 بالمئة على أساس سنوي.

وأستطرد " جكني" أن الشركة الوطنية الايرانية للغاز في سنة 2022، وعبر توريد الغاز من تركمانستان في اطار عقد المقايضة مع شركة " سوكار" الاذربيجانية، نجحت بجانب ترقية تجارة الغاز الطبيعي مع هذا البلد، في تجديد تدفق الغاز التركماني الى داخل ايران، حيث تم مقايضة الغاز الطبيعي من تركمانستان عبر ايران الى آذربيجان ( نخجوان).

وتوقع جكني زيادة حجم توريد الغاز التركماني في إطار عقد المقايضة مع شركة "سوكار" الاذربيجانية بنسبة اكثر من 70 بالمئة عن العام السابق في عام 2023.

من جهة ثانية أعلن المدير التنفيذي أن صادرات الغاز المسال (LPG) في سنة 2022 سجلت نموا كمّيا بنسبة 32 بالمئة وسعريا 57 بالمئة على أساس سنوي.

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