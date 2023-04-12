وزیر الإقتصاد: الغرفة التجاریة المشترکة بین إیران والسعودیة مطروحة على جدول الأعمال

قال وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي إن إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين ایران والسعودیة مطروحة على جدول الأعمال، وتسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين.

وقال إحسان خاندوزي في أول مؤتمر صحفي له في العام الايراني الجديد (بدا في 21اذار/مارس 2023) عن إمكانية إنشاء غرفة تجارية مشتركة بين طهران والرياض مضیفا: وفقاً الى أن الغرفة التجارية المشتركة بين إيران والسعودية مطروحة على جدول الأعمال، تسعى منظمة تنمية التجارة إلى وضع اللمسات الأخيرة على خريطة الطريق بين البلدين. وستكون الخطوة الأولى مرتكزة على إعادة العلاقات التجارية إلى مستوى المليار دولار على جدول الأعمال، وبالنظر إلى إرادة البلدين لاستئناف العلاقات الاقتصادية، نأمل في الوصول إلى الهدف التجاري المنشود."

واضاف : " إنه لم يكن لدينا أي تفاعل تجاري في السنوات الممتدة بين 2018 الى 2021، لكن بالطبع تم التصدير والتفاعل التجاري في العام الماضي و لكن بالنظر إلى رغبة البلدين في استئناف العلاقات ، لدينا عدة خطط لتطوير العلاقات الاقتصادية."

كما أعلن خاندوزي عن خطته للزیارة الى السعودية في اواخر نيسان/ ابريل ٢٠٢٣.

وأعلن عن تسجيل نمو السيولة بنسبة 30 بالمائة خلال العام الايراني الماضي ( انتهي في 21اذار/مارس 2023) ، وقال:" بهذه الطريقة وصل معدل نمو السيولة إلى أدنى مستوى له في السنوات الأربع الماضية.

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وتابع حديثه مشيراً الى ان الصادرات غير النفطية للبلاد سجلت العام الماضي 53166 مليون دولار بحيث نمت بنسبة 9.7٪ مقارنة بالعام الماضي وهو أعلى معدّل نمو شهدته البلاد.

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