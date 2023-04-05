التبادل التجاري السنوي بین ایران وکازاخستان ینمو 20 بالمئة

أكد القنصل الايراني في العاصمة الكازاخية "ألماتي"، تسجيل التبادل التجاري مع كازاخستان 528 مليون دولار في سنة 2022 بنمو 20 بالمئة على أساس سنوي.

وأوضح القنصل " محسن فغاني" في اجتماع مع " أووز تايمبتوف" المدير الجديد لغرفة ألماتي التجارية اليوم الاربعاء، أن التبادل التجاري البيني سجل 528 مليون دولار في سنة 2022 صعودا عن 440 مليون دولار المحققة في 2021.

وأستطرد أن العلاقات التجارية بين ايران ومدينة " ألماتي" قد تجاوز الضعف وبلغت 155 مليون دولار.

وأستذكر القنصل فغاني المعرض الخاص للسلع الايرانية الذي أقيم في السنة الماضية بألماتي بمشاركة 68 شركة، داعيا الشركات الكازاخية الى اقامة معارض في ايران لتعريف الشركات بقدراتها وامكانياتها.

كما دعا مدير غرفة تجارة ألماتي ومدراء الشركات الكبرى فيها الى المشاركة بمعرض اكسبو 2023 في طهران الشهر المقبل المخصص للصناعات الغذائية والزراعية والدواجن والجلود والالبسة والسياحة والمعادن.

من جانبه أكد "تايمبتوف" أن ايران وكازاخستان شريكان استراتيجيان، وأن بلاده بامكانها الوصول الى الخليج الفارسي عبر سكك الحديد من مسار تركمانستان وايران.

وأشار الى أن التبادل التجاري البيني كان قد سجل في سنة 2014 نحو مليار دولار، من ثم انخفض لعدة اسباب، غير أنه بات ينمو باضطراد في السنوات الاخيرة.

وشدد مدير غرفة تجارة ألماتي على أن كازاخستان تستهدف تبادلا تجاريا بـ 3 مليارات دولار مع ايران.

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