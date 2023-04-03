بورصة طهران تحطم الرقم القیاسي السابق

حققت بورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، يوم الاثنين، قفزة نوعية وحطمت الرقم القياسي السابق، حيث ارتفع المؤشر العام اكثر من 11 ألف نقطة.

ففي اليوم الاول من تعاملات بورصة طهران خلال الاسبوع الجاري، خاضت البورصة منحيين متباينين، فقد واجهت خلال نصف الساعة الاولى انخفاضا بـ23 ألف نقطة، لكنها في الساعات الثلاث الاخيرة عوضت عن هذا الانخفاض، لترتفع اكثر من 11 ألف نقطة وتحطم الرقم القياسي السابق.

وخلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفع المؤشر العام لبورصة طهران 11 ألفا و239 نقطة، ليصل الى رقم قياسي جديد بلغ 2089951 نقطة، محطما الرقم القياسي السابق والذي كان مليونين و79 ألف نقطة تقريبا، وتحقق بتاريخ 9 آب/أغسطس 2020.

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