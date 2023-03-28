بیع سیارات 'سایبا' الإیرانیة في روسیا یبدا مطلع حزیران

أعلن مدراء شركة "بيست موتورز" الروسية أن بيع منتجات شركة "سايبا" الإيرانية للسيارات في روسيا سيبدأ في الأول من حزيران/يونيو، وآن المفاوضات جارية آيضا لاستيراد سيارات شركة "إيان خودرو".

وفي مؤتمر صحفي قال "ألکسندر ستيبانوف" الرئيس التنفيذي لشركة بیست موتورز: "لقد خططنا لبدء بيع سيارات سابيا في الأول من يونيو".

وأضاف أنه وفقا لهذه الخطة، سيتم إرسال أول شحنة تضم 1000 سيارة من طراز سايبا إلى روسيا بحلول ذلك الوقت.

وتخطط شركة بیست موتورز، التي تعمل في مجال مبيعات السيارات، لبيع ما لا يقل عن 10000 سيارة من هذه الشركة في السنة الأولى من عقدها مع شركة سايبا.

العقد بين شركتي سايبا وبیست موتورز مدته ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، سيتم بيع 45000 سيارة سايبا إلى الشركة الروسية.

بدوره قال "يفغيني تشيزوف" مدير التطوير الاستراتيجي في شركة بیست موتورز، في المؤتمر الصحفي، إن المناقشات جارية حول تجميع سيارات سايبا في منطقة "شوشاري" الصناعية في سانت بطرسبرغ.

وأعرب عن أمله في أن تلقى هذه السيارات إقبال الروس.

وأعلن تشيزوف أن مفاوضات جارية مع شركة "إيران خودرو" لصناعة السيارات الإيرانية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شركة بيست موتورز لديها خطة لاستيراد سيارات إيران خودرو، قال: نحن نتفاوض.

وبحسب تصريحه، فإن بيست موتورز تجري محادثات مع شركة إيرانية أخرى لتصنيع السيارات لتوريد منتجاتها إلى السوق الروسية.

وفي وقت سابق أشار علي رضا بيمان باك، رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، إلى اتفاق أبرم في معرض موسكو بقيمة 700 مليون يورو مع روسيا في مجال السيارات وقطع الغيار، وقال: تم ابرام عقد قيمته 450 مليون يورو لتصدير 45 ألف سيارة سايبا إلى روسيا

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