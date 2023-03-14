ایران والعراق تتفقان على الربط السککي عبر "شلمجة – البصرة "

أعلن مدير شركة النقل السككي في ايران "ميعاد صالحي" عن التوصل الى تفاهم مع العراق حول قضية الربط السككي بين شلمجة الايرانية( جنوب غرب) والبصرة العراقية، وكذلك التفاهم حول اعادة انطلاق رحلات القطار المركب بين طهران وكربلاء المقدسة.

وكتب صالحي اليوم الثلاثاء على صفحته على الانترنت " خلال اجتماع اللجنة المشتركة الايرانية العراقية يوم امس واليوم في بغداد تم التوصل الى تفاهمات جيدة مع مسؤولي الحكومة العراقية الحالية حول قطاع سكك الحديد وخاصة تسريع الربط السككي بين شلمجة والبصرة وكذلك اعلان جهوزية الطرفين للربط السككي بين البلدين عبر منفذ خسروي الحدودي ايضا".

وأضاف صالحي "نظرا للتجربة الناجحة والاقبال المناسب ايضا تم التفاهم حول اعادة انطلاق قطار طهران – كربلاء المقدسة".

هذا ويعتبر الربط بين شلامجة والبصرة استكمالا لمشروع ممر الترانزيت الدولي الشرق – الغرب وأن انجاز هذا المشروع سيؤدي الى تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة لـ ايران والعراق في المنطقة.

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