وزیر النفط یعلن عن تعاون وثیق بین ایران والسعودیة في اطار اوبک

اعلن وزير النفط الايراني جواد اوجي، حصول تعاون وثيق بين ايران والسعودية في اطار منطقة الدول المصدرة للنفط "اوبك" و"اوبك بلس".

ونوه اوجي، خلال تصريح للصحفيين اليوم الاحد، بان صادرات النفط الايراني سجلت في العام الجاري اكبر حجم مقارنة بالعامين الاخيرين.

وفي معرض الاشارة الى الاتفاق الايراني السعودي الاخير، قال : نحن لدينا تعاون وثيق مع السعودية في اطار اجتمعات اوبك، وقد توصلنا خلال الاشهر الاخيرة الى توافقات جيدة بفضل هذا التعاون الثنائي.

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