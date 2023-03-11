الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادیة المشترکة بین ایران والعراق یعقد في بغداد

أعلن مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، يوم السبت، ان الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران والعراق يعقد في بغداد من 12 الى 14 آذار/مارس الجاري.

وقال مهدي صفري مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، انه اثر المشاورات التي جرت مع المسؤولين العراقيين في إطار اهتمام الحكومة الايرانية الحالية بعقد اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الهدف وخاصة دول الجوار، سيعقد الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الجمهورية الاسلامية والعراق في بغداد خلال الفترة من 12 الى 14 آذار/مارس 2023.

وأضاف صفري: ان الوفد الايراني المؤلف من مندوبي القطاعات الحكومية والخاصة من ضمنهم جمع من التجار ورجال الاعمال والناشطين الاقتصاديين الايرانيين، سيتوجه الى بغداد برئاسة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني.

وبيّن ان هذا الاجتماع سيبحث الموضوعات المهمة للتعاون في مختلف المجالات بما فيها المصرفية والنقل والترانزيت والزراعة والاستثمارات والتأمين والتجارة وتصدير الخدمات التقنية والهندسية، والطاقة والمجالات العلمية والرياضية و...، وسيتم التوقيع على وثائق متنوعة في مجال ترسيخ التعاون الثنائي.

الجدير بالذكر ان حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق بلغ خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الايرانية الحالية (تنتهي في 20 آذار/مارس 2023) قرابة 9 مليارات دولار، حصة الصادرات الايرانية منها 8.927 مليار دولار بنمو نسبته 23 بالمائة، فيما بلغ حجم التوريد من العراق 146 مليون دولار بانخفاض نسبته 84 بالمائة مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي.

وكان الاجتماع الرابع للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين قد عقد قبل اكثر من عامين في طهران باستضافة وزارة الطاقة الايرانية.

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