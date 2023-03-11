shortLink
newsCode: 1339152 A
خانه | اقتصاد

صادرات قطاع الصلب الایراني تتخطى 9.5 ملیون طن

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" أن صادرات الصلب الخام والمنتجات الفولاذية قد تخطت 9.5 مليون طن في الشهور الـ 11 الاولى من السنة المالية الجارية حتى 19 فبراير /شباط 2023.

صادرات قطاع الصلب الایراني تتخطى 9.5 ملیون طن

وأوضحت "ايميدرو" في بيان اليوم السبت، أن صادرات الصلب الخام قد سجلت 6.57 مليون طن والمنتجات الفولاذية 2.975 مليون طن في الشهور الـ 11 المذكورة - وذلك رغم انخفاض الطاقة في فصلي الصيف والشتاء -  بتراجع طفيف بنسبة 1 بالمئة ونحو 2 بالمئة على التوالي، عن الفترة المناظرة السابقة المنتهية 19 فبراير/شباط 2022.

وأشارت أن صادرات الصلب الخام والمنتجات الفولاذية في الفترة المناظرة السابقة، كانت قد بلغت 6.644 مليون طن و3.028 مليون طن.

شهريا أكدت  " ايميدرو" أن الصادرات في شهر " بهمن"  الـ 11 بالسنة المالية الجارية والمنتهي 19 فبراير/شباط 2023 ، قد بلغت 865 الف طن من الصلب الخام و250 الف طن منتجات، بنمو 60 بالمئة و5 بالمئة تواليا عن الشهر السابق، وذلك رغم انخفاض طاقة الغاز بالشهر المذكور ( بسبب الاستهلاك المحلي سيما المنازل).

وكانت صادرات الصلب الخام في الشهر السابق، العاشر من السنة المالية الجارية والمنتهي 20 يناير/كانون الثاني 2023، قد بلغت 541 الف والمنتجات الفولاذية 238 الف طن.

 

endNewsMessage1
لینک کپی شد
في مليون طن صادرات الصلب

أخبار ذات صلة

sendComment

Archive