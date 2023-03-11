صادرات قطاع الصلب الایراني تتخطى 9.5 ملیون طن

أعلنت منظمة تطوير وتحديث المناجم والصناعات التعدينية الايرانية " ايميدرو" أن صادرات الصلب الخام والمنتجات الفولاذية قد تخطت 9.5 مليون طن في الشهور الـ 11 الاولى من السنة المالية الجارية حتى 19 فبراير /شباط 2023.

وأوضحت "ايميدرو" في بيان اليوم السبت، أن صادرات الصلب الخام قد سجلت 6.57 مليون طن والمنتجات الفولاذية 2.975 مليون طن في الشهور الـ 11 المذكورة - وذلك رغم انخفاض الطاقة في فصلي الصيف والشتاء - بتراجع طفيف بنسبة 1 بالمئة ونحو 2 بالمئة على التوالي، عن الفترة المناظرة السابقة المنتهية 19 فبراير/شباط 2022.

وأشارت أن صادرات الصلب الخام والمنتجات الفولاذية في الفترة المناظرة السابقة، كانت قد بلغت 6.644 مليون طن و3.028 مليون طن.

شهريا أكدت " ايميدرو" أن الصادرات في شهر " بهمن" الـ 11 بالسنة المالية الجارية والمنتهي 19 فبراير/شباط 2023 ، قد بلغت 865 الف طن من الصلب الخام و250 الف طن منتجات، بنمو 60 بالمئة و5 بالمئة تواليا عن الشهر السابق، وذلك رغم انخفاض طاقة الغاز بالشهر المذكور ( بسبب الاستهلاك المحلي سيما المنازل).

وكانت صادرات الصلب الخام في الشهر السابق، العاشر من السنة المالية الجارية والمنتهي 20 يناير/كانون الثاني 2023، قد بلغت 541 الف والمنتجات الفولاذية 238 الف طن.

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