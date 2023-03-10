العراق یفرج عن 500 ملیون دولار من أموال إیران المجمدة لدیه

اعلن عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية- العراقية المشتركة "سيد حميد حسيني"، ان العراق سيفرج عن 500 مليون دولار من أموال الجمهورية الاسلامية الإيرانية المجمدة لديه، ويتوقع أن تتجاوز صادرات الأخيرة الى العراق 9 مليارات دولار.

وأشار المسؤول في تصريح لوكالة "فارس" الى افراج العراق عن جزء من الاموال الايرانية المجمدة لديه وقال: لقد تقرر ان يفرج هذا البلد عن 500 مليون دولار من اموال ايران المجمدة لدى المصارف العراقية.

وأكد حسيني توفر الأرضية لتصدير الغاز والكهرباء من ايران الى العراق، موضحا أن نسبة الصادرات الايرانية الى الأخير بلغت حوالي 30 مليون دولار، نصف هذا المبلغ يعود للنفط والغاز، والنصف الثاني يعود لمختلف السلع التي يتم تصديرها الى هذا البلد.

وأضاف المسؤول قائلا: نظرا لقرب شهر رمضان المبارك فإن نسبة شراء العراق من السلع الايرانية سوف تزداد، لذا فإن صادرات السلع الايرانية الى هذا البلد سوف تشهد المزيد من النمو.

وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة الإيرانية - العراقية المشتركة أن تشهد صادرات ايران الاسلامية الى العراق في العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/ مارس 2023) نموا مضطردا وتتجاوز 9 مليارات دولار.

وحول الديون الايرانية المترتبة على العراق قال المسؤول: ان البنك المركزي الايراني أعلن أن هذه الديون بلغت اكثر من 10 مليارات دولار، وتقرر أن يسدد هذا البلد جزءا من الديون المترتبة عليه.

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