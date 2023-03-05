إیران تحتل المرتبة الـ13 في قائمة أکبر منتجین للقمح في العالم

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) عن نمو إنتاج القمح الإيراني بنسبة 28% في عام 2022، حيث احتلت المرتبة الـ 13 في قائمة أكبر منتجين للقمح في العالم.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة العالمية التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأخير لسلسلة تقارير التوقعات الخاصة بالمنتجات والوضع الغذائي، أن إنتاج القمح العالمي هذا العام سينخفض بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق ليبلغ 784 مليون طن.

وعلى الرغم من المخاوف من تأثير الحرب في أوكرانيا على الإنتاج الزراعي العالمي في عام 2022، فقد زاد إنتاج القمح العالمي بنسبة 2% مقارنة بالعام الذي سبقه وبلغ 794 مليون طن، بينما في عام 2021 ، قدّر إجمالي إنتاج القمح في العالم بـ 778 مليون طن.

كما توقعت "الفاو" أن يبقى حجم إنتاج إيران من القمح في العام الجاري 13 مليون طن كما كان في العام السابق.

ووفقاً لهذا التقرير، كانت إيران من أكبر 13 دولة منتجة للقمح في العالم بإنتاج 13 مليون طن من القمح في عام 2022.

واحتلت إيران العام السابق، المرتبة الرابعة عشرة في إنتاج القمح بإنتاج 10.1 مليون طن في عام 2022، وبزيادة قدرها 28% في إنتاجها من القمح، تفوقت على الأرجنتين واحتلت المرتبة الـ 13.

وكانت الصين أكبر منتج للقمح في عام 2022 بإنتاج 137.7 مليون طن من القمح، ويحتل الاتحاد الأوروبي المرتبة الثانية بإنتاج 134.5 مليون طن، والهند في المركز الثالث بإنتاج 106.8 مليون طن.

وتأتي روسيا بإنتاج 102.7 مليون طن ثم الولايات المتحدة الأميركية بإنتاج 44.9 مليون طن، وتحتلان المرتبة الرابعة والخامسة على التوالي وتأتي أستراليا في المرتبة السادسة بإنتاج 36.6 مليون طن، وكندا بإنتاج 33.8 مليون طن في المرتبة السابعة.

وبعد كندا، تأتي كل من باكستان بإنتاج 26.1 مليون طن، وأوكرانيا بإنتاج 20 مليون طن، و تركيا بإنتاج 19.8 مليون طن،وبريطانيا بإنتاج 15.7 مليون طن وکازاخستان بإنتاج 13.7 مليون طن وإيران بانتاج 13 مليون طن، من المرتبة الثامنة حتى المرتبة الثالثة عشر.

وزاد إنتاج القمح الروسي في عام 2022 بنسبة 34% على الرغم الحرب مع أوكرانيا، لكن إنتاج القمح الأوكراني انخفض بنسبة 37%.

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